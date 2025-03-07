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Giriş Tarihi: 7.3.2025 17:05 Son Güncelleme: 7.3.2025 18:48

14 ilde paravan şirket operasyonu: 22 tutuklama

Tekirdağ merkezli organize suç örgütü, “Danışmanlık, Teknoloji, Yatırım” adı altında kurduğu paravan şirketler aracılığıyla vatandaşları dolandırdı. Sosyal medya platformları üzerinden dünya borsaları ve kripto piyasalarında yatırım yaparak yüksek kazanç elde etme vaadinde bulunan şüpheliler, kurdukları sahte web siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden mağdurları sisteme dahil etti. Dolandırılan vatandaşlardan elde edilen paralar, örgütün kurduğu 7 ayrı paravan şirketin banka hesaplarına aktarıldı ve buradan kripto para borsalarına transfer edildi. Suç örgütünün vatandaşları toplam 387 milyon TL zarara uğrattığı, banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde ise 1 milyar 300 milyon TL işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
14 ilde paravan şirket operasyonu: 22 tutuklama

Saray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Şırnak, Samsun, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Manisa ve Muğla illerinde gerçekleştirilen baskınlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

ŞİRKET BELGELERİ VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, suç örgütünün kullandığı çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, şirket kuruluş evrakları ve noter belgeleri ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyallerin incelemesi sürerken, mağdur vatandaşların sayısının artabileceği değerlendiriliyor.

EMNİYETTEN VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Emniyet yetkilileri, vatandaşları SMS, e-posta ve sosyal medya üzerinden iletilen sahte yatırım tekliflerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, bilinmeyen kaynaklardan gelen linklerin açılmaması gerektiğini vurgulayarak, dolandırıcılık girişimlerine karşı bilinçli olunması çağrısında bulundu.

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14 ilde paravan şirket operasyonu: 22 tutuklama
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