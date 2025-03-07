14 ilde paravan şirket operasyonu: 22 tutuklama

Saray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Şırnak, Samsun, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Manisa ve Muğla illerinde gerçekleştirilen baskınlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.
ŞİRKET BELGELERİ VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda, suç örgütünün kullandığı çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, şirket kuruluş evrakları ve noter belgeleri ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyallerin incelemesi sürerken, mağdur vatandaşların sayısının artabileceği değerlendiriliyor.
EMNİYETTEN VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI
Emniyet yetkilileri, vatandaşları SMS, e-posta ve sosyal medya üzerinden iletilen sahte yatırım tekliflerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, bilinmeyen kaynaklardan gelen linklerin açılmaması gerektiğini vurgulayarak, dolandırıcılık girişimlerine karşı bilinçli olunması çağrısında bulundu.