14 ilde siber dolandırıcılık operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca "Siber dolandırıcılık" suçuna yönelik İstanbul, Ankara başta olmak üzere 14 ilde operasyon gerçekleştirildi. Son 2 haftadır gerçekleştirilen operasyonlarda 90 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 39'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken 46'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

685 MİLYONLUK İŞLEM

Şüphelilerin 2020-2025 yılları içerisinde hesaplarında 685 milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edildi. Şüphelilerin, vatandaşlara ait kişisel bilgileri yasa dışı yollarla ele geçirerek kullandıkları, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.