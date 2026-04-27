14 Kişilik sahte vekalet şebekesi polisin operasyonu ile çökertildi

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yurt dışında yaşayan bir vatandaş adına sahte vekalet düzenlenerek tapu müdürlüğünde gayrimenkul satışı yapılacağı istihbaratı alması üzerine alarma geçti. Yapılan çalışmada Almanya'da ikamet eden V.E.'nin Aksu ilçesinde bulunan yaklaşık değeri 120 Milyon TL değerindeki arsasını noterden alınan sahte vekaletle Aksu Tapu Müdürlüğünde satılacağı tespit edildi.

OPERASYON DÜZENLEDİ

Gelişmelerin ardından ekipler sahte vekalet şebekesini çökertmek için Aksu Tapu Müdürlüğü ve çevresine operasyon düzenledi. Yapılan şok operasyonda; Aksu Tapu Müdürlüğü ve çevresinde 10 şebeke üyesi suçüstü yakalandı. Aynı operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şahıs ise 3 ayrı ilde gözaltına alınarak Antalya'ya getirildi.

İKİ AYRI ARSAYI SATMADAN YAKALANDI

Gözaltına alınan şebeke üyelerinde 15 adet cep telefonu ve SIM karta polis incelemek üzere el koydu. Yapılan incelemelerde 14 şebeke üyesinin suçüstü yakalandıkları olay dışında, iki farklı kişiye ait toplam değeri yaklaşık 650 Milyon TL olan arsaları da aynı yöntemle satmaya çalıştıkları tespit edildi.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Şebekenin düzenlediği vekaletin gerçeği ile aynı olması dikkat çekti. Nitelikli Dolandırıcılık suçundan adli makamlara sevk edilen 14 kişiden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Böylece 3 kişinin toplanda 770 milyon lira değerindeki arsasının satışının önüne geçildi.