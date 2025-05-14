14 Mayıs Eczacılar Günü mesajları | Resimli, kısa ve uzun 14 Mayıs Eczacılar Günü mesajları ve sözleri

1839 yılında Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane bünyesinde açılan ilk eczacılık sınıfı, bu mesleğin temellerini oluşturdu. Bu nenenle 14 Mayıs Türkiye'de Eczacılar Günü olarak kutlanmaya başlandı. 14 Mayıs'ta paylaşılan eczacılar günü mesajları ve sözleri eczacıların sağlık sistemindeki kritik rolüne dikkat çekiliyor İşte, 14 Mayıs Eczacılar Günü mesajları!
ECZACILIK GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Ülkemizde her yıl, akademik eczacılık eğitiminin başladığı 14 Mayıs tarihi, Eczacılık Günü olarak kutlanmaktadır. 2009 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Eczacılık Kongresi sırasında, delegasyonun "FIP'in kuruluş tarihi olan 25 Eylül'ün tüm dünyada ortak olarak Dünya Eczacılık Günü adıyla kutlanması" önerisini, Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) delegasyonu oy birliği ile kabul edilmiştir. FIP Genel Kurul'da kabul ettiği öneriyi, daha sonra tüm dünya ülkelerine bildirdi ve "25 Eylül tarihinin Dünya Eczacılık Günü olarak kutlanacağını" ilan etti.
EN GÜZEL VE ANLAMLI ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI 2025
Eczacılar ve eczaneler, ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler ile sağlıkta dönüşümden en çok etkilenen meslek gruplarının başında gelmektedir. Tüm Eczacıların 14 Mayıs Günleri kutlu olsun.
Eczacıların mesleki ve ekonomik sorunlarının aşıldığı, hastaya hizmet odaklı bir eczacılığın daha mümkün olduğu gelecek günler temennisiyle, tüm eczacıların Dünya Eczacılık Günü kutlu olsun...
Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biridir. 14 Mayıs Eczacılar Günü tüm Eczacılara Kutlu Olsun.
İlaç dağıtım alanlarında kesintisiz 24 saat sağlık hizmeti veren, sağlık sorunlarına yardım için hep yanımızda olan eczacıların Eczacılar Günü Kutlu Olsun.
14 Mayıs'ı eczacılığın anlam ve öneminin hatırlanmasına, mesleğe ömür, emek ve gönül vermiş, çok değerli hizmet ve gayretleriyle seviye ve değer kazandırmış, katkı sağlamış eczacılarımızın, Eczacılar Günü kutlu olsun.
Dünya Eczacılar Günü vesileyle, eczacıların mesleki ve ekonomik sorunlarının aşıldığı, hastaya hizmet odaklı bir eczacılığın daha mümkün olduğu gelecek günler temennisiyle, tüm meslektaşlarımızın Eczacılık Günü'nü kutluyoruz.
Eczacılar ve eczaneler, ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler ile sağlıkta dönüşümden en çok etkilenen meslek gruplarının başında gelmektedir. Tüm Eczacıların 14 Mayıs Günleri kutlu olsun.
14 Mayıs Eczacılık Günü'nüzü kutlar, mesleğinizin daha da güzel günlere ulaşmasını temenni ederim.