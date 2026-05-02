Haberler Yaşam Haberleri 14 yaşında kız çocuğu tüfekle vuruldu
Giriş Tarihi: 2.05.2026

Ali Can ZERAY
  • ABONE OL
Edirne'de gece saatlerinde Menzilahir Mahallesi'nde iddiaya göre, 14 yaşındaki A.Ç. ile aynı yaştaki kız arkadaşı Gizem Özdemir arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç., yanında bulunan pompalı tüfekle Gizem Özdemir'e ateş etti. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 14 yaşındaki Gizem Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay sonrası kaçan A.Ç. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA