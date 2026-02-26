14 yaşındaki Amine’nin şüpheli ölümü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 14 yaşındaki Amine Duman, evde babasına ait pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu. Seyrantepe Mahallesi'nde önceki gece saat 21.00 sıralarında kardeşleriyle birlikte olan Amine Duman'ın odasından silah sesi yükseldi. Anne ve babasının evde olmadığı ifade edilen Duman'ın komşuları silah sesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarı üzerine eve gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı kontrolde Amine Duman'ın (14) pompalı tüfekle vurulduğu ve olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Amine'nin cansız bedeni, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yapılan otopsinin ardından Seyrantepe Mezarlığı'nda toprağa verilen Amine Duman'ın intihar ettiği öne sürülürken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

