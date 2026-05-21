14 yaşındaki Elif’in ölümüne ilişkin davada karar çıktı: Aile sinir krizi geçirdi

Ankara'nın Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı'nda 14 yaşındaki Elif Güner'e yaya geçidinden karşı yola geçmeye çalıştığı sırada Yasin A. idaresindeki otomobil çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Güner, olay yerinde hayatını kaybederken, gözaltına alınan Yasin A. tutuklanmış, hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açılmıştı.

"ÇETE ÜYELERİMİZ KAFANIZA SIKACAK"

Bu süreçte, Elif Güner'in ailesi, bir takım tehditlere maruz kaldıklarını, mesajların Yasin A.'nın yakınları tarafından mı yoksa başka kişilerce mi gönderildiği konusunda bilgi sahibi olmadıklarını dile getirmişti. Söz konusu mesajda ise, "Eğer şikayetinizi geri çekmezseniz çete üyelerimiz kapınıza kadar gelip kafanıza sıkacaktır. Sizlere son uyarımızdır" yazdığı belirtilmişti.

SANIĞIN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Olaya ilişkin davanın görülmesine Ankara 68. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Yasin A., Güner'in annesi Tuğba Güner, babası Dündar Güner ve kardeşi Arda Güner ile taraf avukatları katıldı.

"İSTEMEDEN OLDU"

Söz alan Yasin A., "Bu bir kazaydı, istemeden oldu. Böyle olmasını istemedim" dedi. Güner ailesi ise, "Hukuk mağdurun yanında olsun" ifadelerini kullandı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Heyet, Yasin A.'nın "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vererek, tahliyesine hükmetti.

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kararın ardından gözyaşlarına boğulan aile, duruşma salonu önünde sinir krizi geçirdi. Taraf avukatları ise dosyayı istinafa taşıyacaklarını söyledi.

