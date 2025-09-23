14 yaşındaki Hiranur’u gürültü gerekçesiyle vurmuştu: O cani tutuklandı!

Olay, önceki akşam Sincan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Hasan Polat, bahçede oynayan çocuklara gürültü yaptıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.
Bir süre sonra gürültünün devam ettiğini öne süren Polat, balkona çıkıp pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Hiranur Şimşek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TUTUKLANDI
Polis tarafından gözaltına alınan Hasan Polat, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hiranur Şimşek'in yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.
ACILI BABA KONUŞMUŞTU
Olayla ilgili konuşan Baba Recep Şimşek, "Bu acının tarifi yok. Kelimelerle anlatılabilecek bir şey değil. Sanki canımdan bir parça kopmuş gibi hissediyorum. Saçma bir sebepten dolayı bir çocuğum bu halde. Sabırla kızımın iyileşeceği günü bekliyorum. Kız evladı bir babanın kanadıdır. Benim kanadımı kırdılar. Yetkililer bu saldırganı en ağır ceza ile bir daha çıkmamak şartıyla yargılasınlar.
Saldırganı tanımıyorum. Hiçbir alakam da yok. Çocuğumun vurulduğunu hastane polisinden öğrendim. Şehir dışından buraya gelene kadar adeta ölmüş gibi hissettim. Böyle insanları gerekirse karantinaya alsınlar. Benim çocuğum belki bir daha gün yüzü görmeyecek. Onu bu hale düşüren de gün yüzü görmesin. Kendimde konuşacak hal bile bulamıyorum. Olayı gerçekleştirenin sabıkalı olduğunu öğrendim. Böyle insanları ayrı bir yerde tutsunlar" ifadelerine yer vermişti.