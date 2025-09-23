14 yaşındaki Hiranur’u gürültü gerekçesiyle vurmuştu: O cani tutuklandı!

ACILI BABA KONUŞMUŞTU

Olayla ilgili konuşan Baba Recep Şimşek, "Bu acının tarifi yok. Kelimelerle anlatılabilecek bir şey değil. Sanki canımdan bir parça kopmuş gibi hissediyorum. Saçma bir sebepten dolayı bir çocuğum bu halde. Sabırla kızımın iyileşeceği günü bekliyorum. Kız evladı bir babanın kanadıdır. Benim kanadımı kırdılar. Yetkililer bu saldırganı en ağır ceza ile bir daha çıkmamak şartıyla yargılasınlar.