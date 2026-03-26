14 yaşındaki kız çocuğunun taciz iddialarına verilen beraat kararına Bakanlık itiraz edecek

Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:28

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hatay’da 14 yaşındaki kız çocuğunun 60 yaşındaki bir adamın kendisini taciz iddialarına beraat kararı verilmesine itiraz edecek.

İHA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan Hatay'da 14 yaşındaki bir kız çocuğunun çekilen videodaki beyanlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlık açıklamasında, 4 Eylül 2025 tarihinde söz konusu olayın emniyet birimlerine yansıması ile Hatay İl Müdürlüğü'nün harekete geçtiği ve aileyi düzenli olarak ziyaret ettiği belirtilerek "Bu süreçte, haberlere ve paylaşımlara konu olan çocuğumuzun yüksek yararını desteklemek amacıyla başta psikososyal destek olmak üzere gerekli danışmanlık tedbirleri devreye alınmıştır. Ayrıca Bakanlık avukatlarımız ilk andan itibaren davaya müdahil olarak süreci titizlikle takip etmektedir. 24 Mart'ta sanık hakkında mahkeme tarafından verilen beraat kararına Bakanlık olarak itiraz edeceğimizi de kamuoyunun bilgisine sunarız. Her türlü istismara karşı 'sıfır tolerans' ilkemiz doğrultusunda çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

