14 yaşındaki Salim Attal cinayetine ilişkin yeni gelişme: Akranları tarafından sokak ortasında katledilmişti! 500 TL için…

500 LİRA BORÇ UĞRUNA ÖLDÜRÜLDÜ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, vefat eden Salim Attal 'maktul', babası Alaa Attal 'müşteki', 2 şüpheli ise 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, maktul Salim Attal ile bir grup arkadaşının olay yerinde buluştukları, M.G. isimli şahsın olay yerinde olmayan bir arkadaşına 500 lira borcu olduğu, bu borçla ilgili olarak A.Ç. ve A.Y.G.'nin M.G. ile konuştukları, bu konuşma sırasında maktul Salim Attal'ın borcu vermesi için M.G.'yle konuştuğu, bu sırada M.G.'nin Attal'a küfür ve hakaret ettiği, bunun üzerine Salim'in M.G.'ye yumruk ve tokat attığı anlatıldı.