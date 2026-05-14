Haberler Yaşam Haberleri 14 yıl önce kaybolan Osman’ın soruşturmasında anne gözaltına alındı: İlişki iddiası kan dondurdu!
Giriş Tarihi: 14.05.2026 14:24 Son Güncelleme: 14.05.2026 14:49

14 yıl önce kaybolan Osman’ın soruşturmasında anne gözaltına alındı: İlişki iddiası kan dondurdu!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 16 yaşındaki Osman Aktepe 14 yıl önce sırra kadem bastı. Aktepe’nin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında anne Gülsüm Çaltı, baba ve dayı gözaltına alındı. Talihsiz çocuğun kaybolmadan önce komşu Sezgin Özkan'ın yanına çobanlık yapmak için işe başladığı belirlendi. Anne ve Özkan arasındaki ilişki iddiası ise şok etti. İşte detaylar…

DHA Yaşam
14 yıl önce kaybolan Osman’ın soruşturmasında anne gözaltına alındı: İlişki iddiası kan dondurdu!
  • ABONE OL

Nazilli ilçesinde 2012 yılında kaybolan Osman Aktepe tüm aramalara rağmen o dönemde bulunamayınca takipsizlik kararı verildi. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), alınan ihbar üzerine yaklaşık 9 ay önce yeniden çalışma başlattı.

HTS KAYITLARI SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ

Osman Aktepe'den kalan telefon incelemesi ve HTS kayıtları ile bir tanığın itirafları üzerine soruşturma derinleştirildi.

KAYBOLMADAN ÖNCE ÖZKAN'IN YANINDA ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞ

60 tanığın ifadesine başvuruldu. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası Aktepe'nin kaybolmadan önce Sezgin Özkan'ın yanına çobanlık yapması için verildiği belirlendi.

ANNE VE ÖZKAN ARASINDA İLİŞKİ İDDİASI

Kaybolmasının ardından ise annesi Gülsüm Çaltı ile Özkan arasında sık telefon görüşmesi olduğu tespit edildi. Anne Çaltı ile Özkan arasında ilişki olduğu ortaya çıktı.

DAYI VE BABA GÖZALTINA ALINDI

Bu tespitler üzerine jandarma, Aktepe'nin annesi Gülsüm Çaltı, babası ve dayısı ile 2 komşusunun da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi 11 Mayıs'ta gözaltına aldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerini ardından dün şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Aktepe'nin annesi Gülsüm Çaltı, komşusu Sezgin Özkan, onun kardeşi Tansu Özkan ile arkadaşları Ramazan Kartal tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AYDIN #NAZİLLİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
14 yıl önce kaybolan Osman’ın soruşturmasında anne gözaltına alındı: İlişki iddiası kan dondurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA