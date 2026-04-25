14 yıl önce öldürülen Sevgi’nin katili ailesi

DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 14 yıl önce işlenen çocuk cinayetinin failleri yakalandı. JASAT Timlerince, cinayetin, Sevgi Sevil'in babası, amcasının oğlu ve amcasının kızı tarafından uzun namlulu tüfek ile işlendiğini belirledi. HTS incelemeleri sonucunda, ailenin cinayet delillerini gizlemek amacıyla delil karartması yaptığı ortaya çıkarıldı. JASAT'ın yürüttüğü operasyon kapsamında, cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli gözaltına alındı. 17 Nisan 2026 tarihinde adli mercilere sevk edilen şüphelilerden, F.S., M.S. ve M.T. çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Diğer 5 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

