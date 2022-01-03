Haberler Yaşam Haberleri 140 Kimin Numarası? 140 Nolu Telefon Nerenin Numarası?
Giriş Tarihi: 3.1.2022 17:20 Son Güncelleme: 3.1.2022 17:20

140 Kimin Numarası? 140 Nolu Telefon Nerenin Numarası?

140 Kimin Numarası? 140 Nolu Telefon Nerenin Numarası?

Gerek devlet gerekse özel kuruluşlar vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için bazı telefon hatları oluşturmuşlardır. Bu telefonlar insanların acil ihtiyaçlarına yardımcı olurken aynı zamanda bilmedikleri konular hakkında da bilgilendirme yaparak işlerini kolaylaştırmaktadır. Peki, 140 kimin numarasıdır?

Hemen hemen her alanda vatandaşlarla birebir ilişki kurarak onları bilgilendirmek ve sorunlarına yardımcı olabilmek adına birçok telefon numarası oluşturulmuştur. Bu numaralar sayesinde pek çok kişi zorluk çekmeden işlerini ilgili kişiler aracılığıyla halledebilmektedir. 140 nolu telefon da bu amaca hizmet etmektedir. Peki, 140 nerenin numarasıdır? İşte, tüm detaylar…

140 Nerenin Numarası

Alo 140 terörle mücadele kapsamında ihbar, terörle mücadeleye yönelik duyarlılık ve farkındalık oluşturma amacı güden ve bu amaçla kurulan Terör İhbar Hattı'na ait telefon numarasıdır. 140 nolu telefon bu kapsamda yapılacak olan ihbarla işlemlerin hızlı ve etkin şekilde yürütülmesine katkı sağlamaktadır.

Alo 140 Ne İşe Yarar?

Alo 140 terör olaylarının önlenmesi, meydana gelen olayların aydınlatılması ve aranan şahısların yakalanması için vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirerek bu kapsamda yapılacak olan operasyonlara katkı sağlar.

Alo 140 Hangi Durumlarda Aranır?

Herhangi bir terör faaliyetine katılmış olduğu bilinen kişiler için,

Terör örgütleri ile iletişime geçtiği bilinen veya iletişim kurulduğundan şüphe edilen kişiler için,

Bu kapsamda bilgi almak ve farkındalığın artmasını sağlamak vb. sebeplerle Alo 140 ile iletişim kurulmaktadır.

Alo 140 Hangi Durumlarda Aranmaz?

140 nolu telefon hattı terörle mücadele kapsamında kurulmuş telefonlardan biridir. Bu sebeple terörle ilgili yaşanan olaylar dışında arama yapılmaması gerekir. Polis ve Jandarma'nın müdahale alanına giren konularda onları ilgilendiren birimlerle iletişime geçmek doğru ve zamanında bir müdahale için daha sağlıklı olacaktır. Alo 140 sadece terör eylemleri ya da teröristlerle ilgili alınan bilgi neticesinde ve şüpheli durumlarda aranmalıdır.

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140 Kimin Numarası? 140 Nolu Telefon Nerenin Numarası?
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