1.5 asırlık Kızlar Mektebi kütüphane olacak

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Amerikan okulu olarak inşa edilen Kızlar Mektebi'nde 1 yıl önce başlayan restorasyon devam ediyor. Yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana ve saat kulesine sahip olan 4 katlı tarihi binadaki çalışmaların bu yıl tamamlanması planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla asırlık okul, kütüphaneye çevrilecek. Restorasyon çalışmaları, AK Parti Amasya milletvekilleri ve Amasya Valisi Yılmaz Doruk tarafından incelendi.150 yıl önce kız öğrencilere eğitim verilen ve 1938 yılında eğitime kapatılan tarihi bina, koruma altına alınıp gelecek nesillere aktarılırken "Merzifon İlçe Halk Kütüphanesi" adıyla vatandaşlara 86 yıl sonra yeniden hizmet verecek. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, "Bu tür tarihi yapılar, kültürel mirasımızın önemli parçalarıdır. Bakım ve onarım çalışmaları tamamlandığında, Merzifon Tarihi Kızlar Mektebi İlçe Halk Kütüphanesi olarak halkımıza hizmet verecek. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ise, "Merzifon Tarihi Kızlar Mektebi'nin restorasyonu, kültürel mirasımızı korumak adına atılmış bir adımdır. Çalışmaların titizlikle yürütülmesi memnun ediyor" şeklinde konuştu.