15 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri başlıyor! MEB sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman başlıyor, nereden ve nasıl yapılacak?

2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu yayımlandı. MEB kılavuzu ile tercih tarihleri ve atama süreci netleşti. Peki, 15 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri başladı mı, başvuru ne zaman ve atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 sözleşmeli öğretmenlik takvimi