Haberler Yaşam Haberleri 15 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri başlıyor! MEB sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman başlıyor, nereden ve nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 16.11.2025 21:33 Son Güncelleme: 16.11.2025 21:34

15 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri başlıyor! MEB sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman başlıyor, nereden ve nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı gerçekleştirecek. Bu kapsamda 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu yayımlandı ve tercih tarihleri netleşti. Tercih başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak, atamalar ise 24 Kasım Öğretmenler Günü gerçekleştirilecek. Peki, 15 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri başladı mı, başvuru süreci ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte MEB kılavuzu ile 2025 sözleşmeli öğretmen alımı tercih ve atama sürecine dair tüm detaylar…

15 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri başlıyor! MEB sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman başlıyor, nereden ve nasıl yapılacak?

2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu yayımlandı. MEB kılavuzu ile tercih tarihleri ve atama süreci netleşti. Peki, 15 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri başladı mı, başvuru ne zaman ve atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 sözleşmeli öğretmenlik takvimi

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzunu yayımladı. Böylece 2025 sözleşmeli öğretmen alımı için tercih tarihleri netleşti.
Kılavuza göre, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları 17 Kasım 2025'te başlayacak ve 21 Kasım 2025'te sona erecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Kurum tercih başvuruları, kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi kullanmak suretiyle elektronik ortamda alınacak. Adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

Adaylar, başvurunun ilk aşamasında başvuru yaptıkları alanda tercih yapacak.

Tercihler eğitim kurumları arasından istenilen öncelik sırasına göre yapılabilecek.

Tercihlerine 40'tan fazla eğitim kurumu açılan adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." ya da "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini işaretleyecek.

Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav başarı puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Sözlü sınav başarı puanı, KPSS puanının %50'si ile sözlü sınav puanının %50'si alınarak hesaplanacak.

Sözlü sınav başarı puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak. Eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecek.

Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, 24 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle öğrenebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA VE TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
15 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri başlıyor! MEB sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman başlıyor, nereden ve nasıl yapılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz