15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ SONA ERİYOR! MEB ile öğretmen ataması hangi tarihte?

MEB'in 15 bin sözleşmeli öğretmen alım sürecinde, ilk aşamayı başarıyla geçen adaylar için tercih süreci geçtiğimiz günlerde başladı. Adaylar, atama tercihlerini yaparak kariyerlerinin en önemli adımını attılar. Tüm dikkatler, tercihler bittikten sonra sonuçların ilan edileceği ve öğretmenlerin görev yerlerini öğreneceği o anlamlı güne çevrildi. Peki, 15 bin öğretmen ataması ne zaman?