15 gol yedi ama hayatını kurtardı

İstanbul'da arkadaşlarıyla yaptığı halı saha maçında aşırı yorulma ve refleks kaybı yaşayan 41 yaşındaki Şems Hakan Sönmez, 15 gol yediği maçın ardından gittiği hastanede yapılan teşhis sayesinde hayati derecede riskli hastalığından kurtuldu. İnsan kaynakları danışmanı olan Şems Hakan Sönmez, arkadaşlarıla düzenli halı saha maçları yapıyordu. Maçlarda kalecilik yapan Sönmez, son zamanlardaki maçlarda aşırı terlemeye ve yorulmaya başladı. Aşırı yorulduğu için birkaç maçta da oynayamadı. Artan şüpheleri üzerine doktora gitti. Yapılan tetkiklerde Sönmez'e 'aort koarktasyonu' teşhisi konuldu. Kol ve ayakları arasında ciddi kan basıncı farkıyla iç organlarına yeterince kan ulaşmayan Sönmez, Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Korhan Erkanlı liderliğinde uzman ekip tarafından gerçekleştirilen ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.Sönmez, "Oynadığım maçlarda en çok 2-3 gol yiyordum. Son çıktığım maçta tam 15 gol yedim. Isınma hareketlerinde ve maçın ilk dakikalarında çabuk yorulma ve aşırı terlemeye başladım. Ellerimde güçsüzlük ve reflekslerinde azalma oluştuğu için topu tutamamaya başladım. Son maçımda 15 gol yiyince de bir problem olduğunu anladım. Şimdi daha huzurlu ve sakin bir hayat yaşıyorum. Artık hayatımın kıymetini daha çok biliyorum. Hayata yeniden başladım" dedi.Prof. Dr. Korhan Erkanlı ise, "Bu kadar şiddetli kan basıncı farkı olan hastamızın bu yaşa kadar gelebilmesi sık karşılaşılan bir durum değil. İç organlara giden kan miktarı azalmıştı. Organlarda bozulma emareleri mevcuttu. Hastamızı acil ameliyata aldık. 4 saat süren ameliyat sonrası sağlığına kavuştu. Tüm organlarındaki kan akışı normale döndü" diye konuştu.