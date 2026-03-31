15 gün önce anjiyo olmuştu, evinde cansız bedeni bulundu

Olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5610 sokak üzerinde bulunan müstakil ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde işyeri bulunan Süleyman Öğüt'e (61) ulaşamayan Ankara'da okuyan kızlarının yanında bulunan eşi durumu Öğüt'ün ağabeyine bildirdi. Sanayi sitesinde bulunan işyerini de açmadığı gören Öğüt'ün ağabeyi Habipler Mahallesi'nde bulunan ikametine geldi. Kapıyı çalan Süleyman Öğüt'ün ağabeyi yanıt alamayınca kapı kenarında bulunan camı kırarak içeri girdi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

Kardeşini evin içerisinde oturur vaziyette hareketsiz olarak gören Öğüt'ün ağabeyi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Süleyman Öğüt'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibi tarafından ölümü normal olarak değerlendirilen Öğüt'ün yaklaşık 15 gün önce anjiyo olduğu ve eğitimleri nedeniyle Ankara'da bulunan kızları ile eşinin endişelenmemesi için geçirdiği operasyonu gizlediği öğrenildi.