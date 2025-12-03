15 ilde aranması bulunan firari yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi.

15 İLDE 20 ARANMA KAYDI

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'dolandırıcılık' ve 'bilişim yoluyla hırsızlık' suçlarından Kayseri, Ankara, Bursa, Adıyaman, Elazığ, Antalya, Mersin, Batman, Erzincan, Sakarya, Sivas, Eskişehir, İzmir, Zonguldak ve Kahramanmaraş illerinde toplamda 20 aranma kaydı ile aranan ve toplam 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan M.S. (29) yakalandı. İşlemleri tamamlanan M.S. cezaevine teslim edildi.