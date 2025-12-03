Haberler Yaşam Haberleri 15 ilde aranması bulunan firari yakalandı
Giriş Tarihi: 3.12.2025 21:42

15 ilde aranması bulunan firari yakalandı

Kayseri ile 14 ilde 20 suçtan kaydı ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İHA
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi.

15 İLDE 20 ARANMA KAYDI

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'dolandırıcılık' ve 'bilişim yoluyla hırsızlık' suçlarından Kayseri, Ankara, Bursa, Adıyaman, Elazığ, Antalya, Mersin, Batman, Erzincan, Sakarya, Sivas, Eskişehir, İzmir, Zonguldak ve Kahramanmaraş illerinde toplamda 20 aranma kaydı ile aranan ve toplam 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan M.S. (29) yakalandı. İşlemleri tamamlanan M.S. cezaevine teslim edildi.

