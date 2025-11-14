15 Kasım’da Elazığ’da 354 yeni konut depremzedelere teslim edilecek

Bakanlık, 15 Kasım'daki toplu teslimatlarla bölge genelinde büyük bir sevinç yaşatacak. Malatya 21 bin 760, Hatay 11 bin 320 ve Kahramanmaraş 6 bin 523 konutla en fazla teslimatın yapılacağı iller olurken, Elazığ da önemli bir sayıyla bu sevince ortak olacak. Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye ve diğer illerle birlikte toplamda 45 bin 342 bağımsız bölüm daha hak sahiplerine dağıtılacak.

TESLİM EDİLEN KONUT SAYISI 350 BİNİ AŞTI

Bu yeni teslimatlarla birlikte, afet bölgesinde bugüne kadar inşa edilip anahtarı sahiplerine ulaştırılan konut sayısı 350 bin 178'e yükselecek. Bu rakam, bölgenin yeniden inşası ve hayatların normale dönmesi yolunda önemli bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçti.