1.5 Kişilik Baza Kaç Santim Olur? 1 Buçuk Kişilik Baza ve Yatak Ölçüleri Kaça Kaç Olur?

Standart ölçülerin dışına çıkan her mobilya tercihi, kullanıcıya ekstra dikkat ve bilgi ihtiyacı doğurur. 1.5 kişilik baza ve yataklar, çoğu zaman isimlerinden dolayı kafa karışıklığı yaratabilir ve alışveriş sırasında tereddüt oluşturabilir. Bu sebeple tercih edilen ölçülerin net karşılığını bilmek satın alma sürecini çok daha kolaylaştırır. 1.5 kişilik baza kaç santim olur, baza ve yatak ölçüleri kaça kaç olur sorusu da bu kafa karışıklığını netleştirmek isteyenlerin cevabını aradığı temel konulardan biridir.

1.5 Kişilik Baza Kaç Santim Olur?

1.5 kişilik baza ölçüleri genellikle 120 cm genişlik ve 190 veya 200 cm uzunluk şeklinde üretilir. Bu boyut, tek kişilik yatağa göre daha fazla alan sunarken çift kişilik ürünlerden daha kompakt bir kullanım sağlar.

En yaygın ölçüler:

120×190 cm

120×200 cm

Yükseklik genellikle baza modeline göre değişir ve 30–40 cm aralığındadır. Başlıklı bazalarda toplam yükseklik 100 cm'yi aşabilir. Hem genç odalarında hem de dar yatak odalarında ideal bir tercih olabilir.

1 Buçuk Kişilik Baza ve Yatak Ölçüleri Kaça Kaç Olur?

Yatak ile baza arasındaki uyum, konfor kadar ürünün uzun ömürlü kullanımı açısından da kritiktir. Yatak genellikle bazadan 1–2 cm daha küçük üretilir ki yatağın kolayca oturması sağlansın.

En çok tercih edilen kombinasyon:

Baza: 120×200 cm

120×200 cm Yatak: 119×199 cm

Toplam yükseklik bazalı yataklarda genelde 50–60 cm arasında değişir. Baza ve yatak alırken, ürünlerin tam ölçülerini üretici veya satıcıdan teyit etmek önemlidir. Bazı markaların ölçülerinde küçük farklılıklar olabileceği gibi, baza başlığı veya kenar detayları da toplam boyutta değişikliklere neden olabilir.