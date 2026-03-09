15 milyon liralık vurgun önlendi

Ankara'da yaşanan dolandırıcılık olayında, şüphelilerin kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir kadını hedef aldığı belirlendi. Şüphelilerin mağduru korku ve panik ortamına sokarak döviz ve ziynet eşyalarını teslim etmesini sağladığı öğrenildi. Olayın ardından dolandırıldığını anlayan mağdurun ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelinin adresini tespit etti. Yapılan incelemelerde, müştekilerin yaklaşık 15 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyasını şüpheliye elden teslim ettiği ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelinin mağdurdan aldığı para ve ziynet eşyalarını başka kişilere teslim edeceğini belirledi. Bunun üzerine şüphelinin ikameti çevresinde pusu kuran Asayiş ekipleri, parayı teslim almak için adrese gelen diğer şüphelileri de yakaladı.