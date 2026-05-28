1,5 milyon TL’lik çantayı sahibine teslim etti

Giriş Tarihi: 28.05.2026 18:33

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, hastane yakınlarında içinde yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde altın ve nakit para bulunan çantayı bulan Abdullhak Balcak isimli vatandaş, örnek bir dürüstlük sergileyerek çantayı muhtarlık aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

ABİDİN YEL
Olay, sabah saatlerinde Cizre Devlet Hastanesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda yürüyen Abdullhak Balcak, kaldırım kenarında sahipsiz bir çanta olduğunu fark etti. Çantayı açtığında içerisinin altın ve nakit para ile dolu olduğunu gören Balcak, hiç tereddüt etmeden durumu Sur Mahallesi Muhtarlığına bildirdi.

Yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki servet dolu çantayı muhtarlığa getiren Balcak, emaneti mahalle muhtarına teslim etti. Çantanın sahibini bulmak için hemen harekete geçen Sur Mahallesi Muhtarlığı, sosyal medya platformları ve mahalle ağları üzerinden kayıp ilanı paylaştı. Mahalle muhtarlığının, sosyal medya ve mahalle iletişim ağları üzerinden yaptığı duyurular neticesinde çantanın sahibine ulaşıldı. Muhtarlığa davet edilen ve ismi açıklanmayan çanta sahibi, içerisindeki varlıkların eksiksiz olduğunu tespit ettikten sonra çantasını teslim aldı. İsmi açıklanmayan çanta sahibi duyarlılığından dolayı Abdullhak Balcak'a teşekkür etti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
