1.5 milyonluk sahte hap ele geçirildi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri; insan sağlığını tehdit eden sahte ve kaçak bazı ilaçların piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Bayrampaşa ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, iki kişiyi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; yasadışı kimyasal etken maddeler kullanılarak üretilen 1.5 milyon hap formunda sahte ilaç ve yaklaşık 10 milyon ilaç üretimine yetecek miktarda hammadde ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli serbest bırakılırken diğeri tutuklandı.