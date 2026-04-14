Haberler Yaşam Haberleri 1.5 milyonluk sahte hap ele geçirildi
Giriş Tarihi: 14.04.2026

Emir SOMER
  • ABONE OL
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri; insan sağlığını tehdit eden sahte ve kaçak bazı ilaçların piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Bayrampaşa ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, iki kişiyi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; yasadışı kimyasal etken maddeler kullanılarak üretilen 1.5 milyon hap formunda sahte ilaç ve yaklaşık 10 milyon ilaç üretimine yetecek miktarda hammadde ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli serbest bırakılırken diğeri tutuklandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz