Giriş Tarihi: 16.11.2025 14:27

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi ile milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği Yarıyıl Tatili tarihleri kesinleşti. İlk dönemin ara tatilini tamamlayan öğrenciler bu kez 15 tatil ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2025-2026 MEB takvimine göre sömestr tarihleri:

15 tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2025-2026 MEB takvimi ile yarıyıl tatili sömestr tarihi netleşti

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlamıştı. İlk dönemin yoğunluğunun ardından öğrenciler, yaklaşık iki hafta sürecek olan yarıyıl tatiliyle dinlenme fırsatı bulacak. MEB'in yayımladığı takvimde, sadece sömestr değil, ikinci dönem ara tatili ve yaz tatili başlangıcı da belirlenmiş durumda. İşte, 15 tatil tarihleri:

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi kapsamında birinci dönem ara tatili tamamlandı. Sırada yarıyıl tatili var.

15 tatil 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

Her yarıyıl döneminde 1 haftalık tatil veren öğrenciler ve öğretmenler ilk tatillerini kasım ayında aldı. 2. dönem ara tatili 16 Mart 2026'ta başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü tamamlanacak.

2025-2026 MEB TAKVİMİ

Sömestr: 19 Ocak 2026 Pazartesi - 30 Ocak 2026 Cuma

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili: 16 Mart 2026 - 20 Mart 2026 Cuma

Karne günü: 26 Haziran 2026 Cuma

