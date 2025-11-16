15 tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2025-2026 MEB takvimi ile yarıyıl tatili (sömestr) tarihi netleşti

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlamıştı. İlk dönemin yoğunluğunun ardından öğrenciler, yaklaşık iki hafta sürecek olan yarıyıl tatiliyle dinlenme fırsatı bulacak. MEB'in yayımladığı takvimde, sadece sömestr değil, ikinci dönem ara tatili ve yaz tatili başlangıcı da belirlenmiş durumda. İşte, 15 tatil tarihleri:
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi kapsamında birinci dönem ara tatili tamamlandı. Sırada yarıyıl tatili var.
15 tatil 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak.