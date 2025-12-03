15 TATİL TARİHLERİ 2025-2026: Birinci dönem ne zaman bitiyor, yarıyıl tatili hangi tarihte başlıyor?

Yüz binlerce öğrenci yarıyıl tatili ve karne gününü heyecanla bekliyor.2 025-2026 eğitim öğretim yılı için sömestr tatili tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğrenciler, okullarda birinci dönemin sona ermesini beklerken, veliler de tatil planlarını şekillendirmeye başladı. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? İşte, yarıyıl tatili tarihleri…
BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
MEB takvime göre, birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.