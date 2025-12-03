15 TATİL TARİHLERİ 2025-2026: Birinci dönem ne zaman bitiyor, yarıyıl tatili hangi tarihte başlıyor?

Yüz binlerce öğrenci yarıyıl tatili ve karne gününü heyecanla bekliyor.2 025-2026 eğitim öğretim yılı için sömestr tatili tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğrenciler, okullarda birinci dönemin sona ermesini beklerken, veliler de tatil planlarını şekillendirmeye başladı. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? İşte, yarıyıl tatili tarihleri…