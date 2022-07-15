Bankalar açık mı? 15 Temmuz bugün bankalar açık mı olacak, çalışıyor mu, kapalı mı?

Bankalar resmi tatilde daima kapalı oluyor. Kurban Bayramı 9 gün tatil olacağı açıklanmasından beri vatandaşlar sürekli olarak kargolar, hastaneler, eczaneler, borsalar ve bankaların akıbetini merak ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlanıp hain darbe girişimi lanetlenecek. 15 Temmuz bugün bankalar açık mı, kapalı mı sorusunu soruluyor. Peki, 15 Temmuz bankalar tatil mi, çalışıyor mu? İşte detaylar!