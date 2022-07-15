Bankalar açık mı? 15 Temmuz bugün bankalar açık mı olacak, çalışıyor mu, kapalı mı?

Bankalar resmi tatilde daima kapalı oluyor. Kurban Bayramı 9 gün tatil olacağı açıklanmasından beri vatandaşlar sürekli olarak kargolar, hastaneler, eczaneler, borsalar ve bankaların akıbetini merak ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlanıp hain darbe girişimi lanetlenecek. 15 Temmuz bugün bankalar açık mı, kapalı mı sorusunu soruluyor. Peki, 15 Temmuz bankalar tatil mi, çalışıyor mu? İşte detaylar!
15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?
Bankalar; resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında yer aldığı için yarın yani 15 Temmuz 2022 Cuma günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de kapalı olacaklar.
Bu noktada "15 Temmuzda Havale ve EFT yapılır mı, ne zaman hesaba geçer" soruları da yanıt arıyor.
15 TEMMUZ'DA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?
Havale işlemi 7/24 gerçekleştirildiğinden 15 Temmuz resmi tatilinde de gerçekleştirilebilecek.
EFT için ise mesai saatleri beklenecek. Ancak bankanızın FAST anlaşması varsa farklı bir hesap olsa dahi 7 gün 24 saat para gönderebilir ve alabilirsiniz. Ancak FAST sisteminde de günlük limit bulunuyor.