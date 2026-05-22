15 Temmuz Derneği ve Türk Kızılay’dan İdlib’de: “253 Şehidimiz Anısına 253 Kurban” organizasyonu

15 Temmuz Derneği, Türk Kızılay iş birliğiyle Suriye'nin İdlib bölgesinde anlamlı bir yardım organizasyonuna imza atıyor. "253 Şehidimiz Anısına 253 Kurban" mottosuyla bağışçılarımızın kurbanlarını kesmek için anlamlı bir insanı yardıma imza atılıyor. Organizasyon için 25 Mayıs Pazartesi günü bölgeye hareket edecek heyette; 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile 15 Temmuz Derneği Şehit ve Gazi Aileleri Komisyon Başkanı, aynı zamanda 15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü'nde gazi olan Ahmet Alkılıç, 15 Temmuz Gazisi Mehmet Emin Ertaş, 15 Temmuz Şehit Babası Turan Satır yer alacak.

Kurban kesimlerinin ardından, 27 Mayıs Çarşamba günü saat 15.00 itibarıyla İdlib'de bulunan kamplarda et dağıtım faaliyetleri başlayacak. Yardım organizasyonu, 28 Mayıs Perşembe günü de devam edecek. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, organizasyonun toplumsal dayanışma açısından büyük anlam taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç: "Mazlum kardeşlerimiz ile 15 Temmuz Şehit Aileleri Arasında Köprü Kuruyoruz. "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz kurban kesim organizasyonumuzu, bizlere destek veren kıymetli iş insanlarının katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Şehitlerimiz adına hayata geçirilen bu anlamlı organizasyonda emeği bulunan tüm hayırsever dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesileyle, bölgede zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Müslüman kardeşlerimizi ziyaret etmekten ve onların yanında olduğumuzu hissettirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Temennimiz; kamplarda yaşamlarını sürdüren kardeşlerimizin en kısa sürede güvenli ve huzurlu bir şekilde gündelik hayatlarına dönebilmeleridir. Aynı zamanda şehit ailelerimizin selamlarını da bölgeye ulaştırarak gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz."

15 Temmuz Derneği tarafından gerçekleştirilen organizasyonun, savaş mağduru sivillere destek olmanın yanı sıra, 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatırasını yaşatma amacı taşıdığı ifade edildi.