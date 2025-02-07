"15 Temmuz Direnişinden Gazze'ye" yarışmalarının ödülleri sahiplerini buldu

Bağcılar Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle düzenlenen "15 Temmuz Direnişinden Gazze'ye" yarışmasının Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi'nde gerçekleştirilen ödül törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Ali Erdoğan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, 15 Temmuz temalı video gösterimi yapıldı. Programda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Bakanlık olarak ilk ders genelgesinde öğretmenlerin "Çanakkale, 15 Temmuz ve Gazze"yi işlemesinin hatırlatıldığını belirterek yarışmadaki eserlerin iki direnişle ortaya koyulduğunu dile getirerek, "Birisi Türkiye'mizdeki hem yerel hem küresel bir direniş çünkü ülkemize FETÖ'cü hainler tarafından yapılmak istenen operasyon aslında sadece Türkiye'ye değil, İslam dünyasına ve insanlığın vicdanına karşı yapılan hain girişimdi. İkincisi de İsrail'in yaklaşık 500 güne yaklaşan, 400 günü geçmiş olan zulmüyle Gazze'deki soykırıma karşı olan bir direnişi önünüze aldınız." ifadelerini kullandı.

"UNUTULAN SOYKIRIM TEKRARLANIR"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu da gençlerdeki vatan sevgisinin önemine işaret edip 15 Temmuz şehitleri arasında çok sayıda gencin bulunduğunu belirterek, "Aliya İzzetbegoviç'in "Unutulan soykırım tekrarlanır." sözünü hatırlatıyorum. Bu soykırımların, darbelerin, girişimlerin tekrarlanmaması için daha bilinçli, şuurlu, tarihiyle, medeniyetiyle kendini geliştiren, geleceğe perspektif sunan bir gençlik olarak kendimizi çok daha iyi yetiştirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

VALİ DAVUT GÜL, "15 TEMMUZ SADECE BİR GÜN DEĞİL BİR RUHTUR"

İstanbul Valisi Gül ise yarışmada "15 Temmuz ve Gazze" direnişlerinin bir arada yer almasının çok kıymetli olduğunu belirterek, "15 Temmuz, sadece bir gün değil, bir ruh. Bu ruhun muhafaza edilmesi, yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması bizim de sizin de gelecek nesillerin de boynumuzun borcudur. Bunun Gazze ile ilintili olması çok kıymetli. Küfür tek millettir, zalimler tek millettir. Bunun adının FETÖ olması, bunun adının İsrail olması, bunun adının başka bir şey olması, bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla da haktan, hakikatten, doğruluktan yana olmak, mazlumdan yana olmak, bunu ifade etmek, inancımızın gereğidir."

İSMAİL HAKKI TURUNÇ, "GENÇLER VATAN SEVGİSİNİ AİLELERİ, ÖĞRETMENLERİ VE SOSYAL ÇEVRESİNDEN ALIR"

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da gençlerin fedakarlık bilinciyle yetiştirilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, gençlerin vatan sevgisini aileleri, öğretmenleri, sosyal çevrelerinden alarak yetiştiğini kaydetti.

Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan ise Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimini halkın direnişiyle püskürttüğünü belirterek "Türkiye her zaman Gazze halkının yanında yer aldı. Ülkemiz 3 kıtayı barış ve huzur ikliminde yöneten şanlı ecdadın torunları olarak tarihi ve kültürel bağlarımız olan mazlumların hakkını da korumak zorunda olduğu bilinciyle hareket etmektedir." diye konuştu. Törende, "mektup" ve "slogan afiş" alanlarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programda, Bağcılar Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, "Kahramanlık Türküleri" adlı müzik dinletisi sundu.