15 Temmuz Federasyonu’nun İstanbul İl Başkanlığı kuruldu

15 Temmuz federasyonu İstanbul İl Başkanlığı kuruldu. Başkanlık görevine Etkin Uygun getirildi. Federasyon Genel Başkanı Emre Şahin'den mazbatasını alarak göreve başlayan Uygun Genel Başkan Emre Şahin'e hediye takdim etti.

15 Temmuz Federasyonu İstanbul İl Başkanlığına atanan Etkin Uygun, "İstanbul İl Teşkilatımızın hayırlara vesile olmasını temenni ederek, İstanbul İl Başkanlığımızı ve kurulacak olan İlçe Başkanlıklarımızı şimdiden tebrik ediyorum. Vakit İstanbul' a hizmet vaktidir. Hayırlara vesile olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

HEDEF 81 İLDE YAPILANMA

Federasyon Genel Başkanı Emre Şahin'de " Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, Toplumumuzun dirlik ve düzeni , Devletimizin bekası için çıkmış olduğumuz bu yolda Federasyonumuzun İl-İlçe teşkilatlarını arttırarak, Milletimize faydalı ve güzel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Malazgirt Meydan Muharebesinden itibaren 15 Temmuz Demokrasi Zaferi, Çanakkale Deniz Zaferi ve İstiklâl Harbinde şehadete yürüyen Şehit ve Gazilerimiz başta olmak üzere, Tüm Şehit ve Gazilerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz. İl ve İlçe teşkilatlarımızla alakalı ise çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Hedefimizin 81 İlimiz ve 922 İlçemizde tüm kadrolarımızı tamamlayarak aziz Milletimize fayda sağlamaktır" dedi.