15 Temmuz Gazisi Davut Ala Paşa’nın babası son yolculuğuna uğurlandı

3. Ordu Kurmay başkanı ve Garnizon komutanı 15 Temmuz Gazisi Tümgeneral Davut Ala'nın babası Rize Hemşin doğumlu şekerci dede olarak da anılan Avni Ala tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlkindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığına defnedildi. Kılınan cenaze namazına Merhum Avni Ala'nın oğlu 15 Temmuz Gazisi Tümgeneral Davut Ala, ailesi yakınları, askeri erkan, cami cemaatinin yanı sıra, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genel Kurmay başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, 3. Ordu komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu cenazeye çelenk gönderdi.