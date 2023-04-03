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Giriş Tarihi: 3.4.2023 15:51 Son Güncelleme: 3.4.2023 16:43

15 Temmuz Gazisi Davut Ala Paşa’nın babası son yolculuğuna uğurlandı

15 Temmuz Gazisi Tümgeneral Davut Ala’nın babası Avni Ala(84) tedavi gördüğü hastanede geçirdiği beyin kanaması sonrasında hakkın rahmetine kavuştu.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
15 Temmuz Gazisi Davut Ala Paşa’nın babası son yolculuğuna uğurlandı

3. Ordu Kurmay başkanı ve Garnizon komutanı 15 Temmuz Gazisi Tümgeneral Davut Ala'nın babası Rize Hemşin doğumlu şekerci dede olarak da anılan Avni Ala tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlkindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığına defnedildi. Kılınan cenaze namazına Merhum Avni Ala'nın oğlu 15 Temmuz Gazisi Tümgeneral Davut Ala, ailesi yakınları, askeri erkan, cami cemaatinin yanı sıra, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genel Kurmay başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, 3. Ordu komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu cenazeye çelenk gönderdi.

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15 Temmuz Gazisi Davut Ala Paşa’nın babası son yolculuğuna uğurlandı
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