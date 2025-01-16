15 Temmuz Gazisi Davut Paşa 25. ameliyatını oldu

15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında, İstanbul'daki 66. Mekanize Tugayı'nda darbecilere direnirken vücuduna 7 kurşun isabet eden ve bir parmağını kaybeden Samsun Sahra Sıhhiye Okul ve Eğitim Merkezi Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 25. ameliyatını oldu. Başarılı bir operasyon geçiren Tümgeneral Ala'nın ameliyat sonrası ilk sözü "Ben bu ülkeyi seven herkese her gün dua ediyorum. Sizlerden de dua bekliyorum" oldu. Gazi Tümgeneral Davut Ala, geçen yıl 19 Nisan'da yine Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aynı anda 3 operasyon geçirmişti.

15 Temmuz'da televizyonda tankların havalimanına gittiğini görünce darbe girişimi olduğunu anlayan Ala, oğlunu evde yalnız bırakıp tabancasını alarak, polis arabasıyla, albay rütbesiyle görev yaptığı, İstanbul Başakşehir'deki 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na gitti. Burada darbecilerle girilen çatışmada Kurmay Albay Sait Ertürk ile polis memuru Serdar Gökbayrak şehit olurken, birçok asker ve polis de yaralandı. Çatışma sırasında kurşun isabet eden parmağı kopan Ala, tetiği çekemeyince silahın tutukluk yaptığını sandı. Yanındaki uzman çavuşun, 'Komutanım, parmağınıza bakın' demesi üzerine durumu fark eden Ala, ardından kalbinin 1.5 santim altından vuruldu. Vücuduna toplam 7 kurşun isabet eden Ala, karaciğerinin yarısını kaybederken, diyaframı da delindi. Bayılınca, darbecilerin tekmeleri sonucu kaburgaları da kırılan Ala, 10 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata döndü. Tuğgeneralliğe terfi eden Ala, daha sonra Milli Savunma Bakanlığı ASAL Genel Müdürlüğü'ne atandı. Tümgeneral olunca da 1.5 yıl önce Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na atandı. Aynı zamanda Garnizon Komutanı da olan Ala, Devlet Övünç Madalyası ile de taltif edildi.