15 Temmuz Gazisi, emekli polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından yapılmak istenen darbe girişimi sırasında Fatih'te bulunan Kocamustafapaşa Hacı Kadın Camii'nde palalı bir şahıs tarafından imama ve cemaatten emekli polis memuru Nihat Altın'a (63) pala ile saldırılmış, saldırı da Altın kafasından yaralanmıştı. Olaydan sonra 15 Temmuz gazisi ünvanı verilen Altın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Altın için Kocamustafa Sümbül Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Altın'ın çocukları, eşi ve çok sayıda emekli polis meslektaşı katıldı. Altın'ın tabutuna Türk bayrağı serildi. Kılınan namazın ardından Altın, dualarla Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda defnedildi.