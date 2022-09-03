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Giriş Tarihi: 3.9.2022

15 Temmuz gazisi komutan 19’uncu ameliyatını oldu

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
15 Temmuz gazisi komutan 19’uncu ameliyatını oldu
15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Kartaltepe'deki kışlada kahramanca direnerek 8 kurşunla vurulan ve o dönemde albay olan, Erzincan 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, tedavi gördüğü Ankara'da 19'uncu kez ameliyat edildi. Piyade Albay Davut Ala, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında komutanı olduğu İstanbul Kartaltepe Kışlası'nı canı pahasına korudu. Bu sırada çıkan çatışmada karnına 7 kurşun isabet etti. Eline isabet eden bir kurşun ise işaret parmağını kopardı. O günden bu yana karın bölgesinden defalarca ameliyat olan Ala, terfi ederek tümgeneralliğe kadar yükseldi. Son olarak Erzincan 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, tedavisinin devam ettiği Ankara'da, 19'uncu ameliyatını oldu. Ala'nın ameliyatının başarılı geçtiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.



O GÜNÜ ANLATIRKEN GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ
Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda konuşma yapan 15 Temmuz gazisi Tümgeneral Davut Ala, o gece yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hâkim olamamıştı. Anlattıkları ile dinleyenleri de ağlatan Ala, "Söyleyeceklerimi ben o gece söyledim. Bu millet için kalan 9 parmağımı ve dahi canımı vermeye her zaman hazırım" demişti.

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15 Temmuz gazisi komutan 19’uncu ameliyatını oldu
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