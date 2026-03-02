Haberler Yaşam Haberleri 15 Temmuz gazisi sahada hayat kurtardı
Osmaniye'de 15 Temmuz gazisi Hanifi Temurtaş (47), rakibiyle çarpıştıktan sonra dili boğazına kaçan futbolcuyu yaptığı kritik müdahale ile hayata döndürdü. Osmaniyespor - Korkut Ata Üniversitesi arasındaki U18 futbol karşılaşmasının 22. dakikasında, Osmaniyespor'un 11 numaralı oyuncusu Şivan Gül, rakibiyle çarpıştıktan sonra yerden kalkamadı.

Futbolcunun fenalaştığını fark eden saha komiseri ve gözlemcisi Hanifi Temurtaş, hemen sahaya koştu. Gül'ün dilinin boğazına kaçtığını fark eden Temurtaş, yaptığı müdahaleyle oyuncunun nefes yolunu açtı. Temurtaş, "Hakemlik yaptığım dönemde de de benzer olaylarla karşılaşmıştım. Bu 8'inci vaka oldu. Saniyeler çok önemliydi" dedi. Futbolcu Gül, Temurtaş'a sarılarak teşekkür etti. Temurtaş, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında F-16'lar tarafından TBMM'ye atılan bombanın yakınında patlaması sonucu gazi olmuştu.

