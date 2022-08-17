15 Temmuz Gazisi Tümgeneral Davut Ala’nın ismi caddeye verildi

Caddeye isminin verilmesi dolayısıyla memnuniyetini ifade eden Gazi Tümgeneral Davut" Ala, Erzincan da Çalıştığım yerin hemen altındaki caddeye ismimi vererek beni onurlandıran başta Belediye Başkanımız Bekir Aksun'a ve tüm Can Erzincanlılara şükranlarımı arz ediyorum. Ne mutlu bana ki böyle bir şerefe ve onura nail oldum. Allah ebeden razı olsun" dedi.