15 Temmuz Gazisi Tümgeneral Davut Ala’nın ismi caddeye verildi

Erzincan Belediye meclis üyelerinin tamamının oy birliği ile alınan karar ile Ordu Caddesi Kurutilek Garnizon komutanlığı hizmet binası önü Gazi Tümgeneral Davut Ala Caddesi olarak onaylandı.
Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı Asker alma Genel Müdürü olarak görev yapan 15 Temmuz kahramanı Tümgeneral Davut Ala, 2020/395 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 3'ncü Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanlığına atanmıştı.
Caddeye isminin verilmesi dolayısıyla memnuniyetini ifade eden Gazi Tümgeneral Davut" Ala, Erzincan da Çalıştığım yerin hemen altındaki caddeye ismimi vererek beni onurlandıran başta Belediye Başkanımız Bekir Aksun'a ve tüm Can Erzincanlılara şükranlarımı arz ediyorum. Ne mutlu bana ki böyle bir şerefe ve onura nail oldum. Allah ebeden razı olsun" dedi.