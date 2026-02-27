15 Temmuz gecesi Çerkezköy’de görevliydi! Bakan Gürlek Çerkezköy’ü unutmadı

2014–2016 yılları arasında Çerkezköy Adliyesi'nde hakim olarak görev yapan ve ilçede eşiyle birlikte yaşayan Akın Gürlek, Adalet Bakanı olarak göreve başladıktan sonra Çerkezköy'ü unutmadı.

15 TEMMUZ GECESİ ÇERKEZKÖY'DE GÖREVDEYDİ

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çerkezköy'de görev yapan Gürlek, darbe girişiminin ardından İstanbul'a görevlendirilmiş ve kritik FETÖ davalarında görev almıştı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı döneminde PKK ve DHKP-C davaları başta olmak üzere kamuoyunun yakından takip ettiği birçok soruşturmada görev yapan Gürlek, daha sonra Adalet Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Yaklaşık bir yıl süren bu görevin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Gürlek, İBB dosyaları başta olmak üzere uyuşturucu, kara para, organize suç ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran birçok soruşturmaya imza attı. Başarılarıyla dikkat çeken Gürlek, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Adalet Bakanlığı görevine atanarak Türkiye'nin en çok konuşulan bürokratları arasında yerini aldı.

"ÇERKEZKÖY BENİM İÇİN ÖZEL BİR YER"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, meslek hayatının en kritik süreçlerinden birini Çerkezköy'de yaşadığını belirterek şu mesajları verdi: "15 Temmuz hain darbe gecesinde ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Çerkezköy'de de adliyenin ışıkları sabaha kadar yandı. Çerkezköy halkının, esnafının, siyasetçisinin ve bürokratlarının tek vücut olarak ayağa kalkmasını unutmadım. Çerkezköy benim için özel bir yere sahip." Bakan Gürlek, ilçede görev yaptığı dönemde ailesiyle birlikte güzel hatıralar biriktirdiğini de ifade etti.

ÇERKEZKÖY'E YENİ ADLİYE MÜJDESİ

Çerkezköy'ün hızla büyüyen bir ilçe olduğuna dikkat çeken Gürlek, mevcut adliyenin fiziki şartları, personel durumu ve iş yoğunluğunu çok iyi bildiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Ülkemizin dört bir yanındaki adliyelerimizin eksikliklerini gidermek için çalışmalarımız sürecek. Çerkezköy Adliyesi'nin fiziki yetersizliğini yakından takip ediyorum. Artan nüfus ve iş yoğunluğu göz önünde bulundurularak modern bir adalet sarayının kazandırılması için önümüzdeki süreçte elimizden geleni yapacağız"