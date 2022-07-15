Haberler Yaşam Haberleri 15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022: Türk bayraklı, dualı kısa – uzun, duygusal, anlamlı ve resimli 15 Temmuz mesajları 2022 ile İnstagram, Facebook, Whatsapp’ta paylaş!
Giriş Tarihi: 15.7.2022 07:45

15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022: Türk bayraklı, dualı kısa – uzun, duygusal, anlamlı ve resimli 15 Temmuz mesajları 2022 ile İnstagram, Facebook, Whatsapp’ta paylaş!

15 Temmuz darbe girişimi üzerinden 6 yıl geçti. Hain kalkışmada gerçek bir milli ruh göstererek, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine geçit vermeyen şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Onlar adına, onların güzel ruhlarını yaşatmak adına vatandaşlar birbirine en anlamlı ve en duygusal resimli 15 Temmuz mesajları 2022 içeriklerini yolluyor. Kısa – uzun, aileye, iş arkadaşına gönderilecek, TÜRK bayraklı en güzel 15 Temmuz sözleri vatandaşlar tarafından bugün Whatsapp, Instagram ve Facebook üzerinden gönderilecek. İşte Türk bayraklı ve dualı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel en güzel resimli 15 Temmuz mesajları!

15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022: Türk bayraklı, dualı kısa – uzun, duygusal, anlamlı ve resimli 15 Temmuz mesajları 2022 ile İnstagram, Facebook, Whatsapp’ta paylaş!

15 Temmuz mesajları ve sözleri, hain darbe girişimini engelleyen millet tarafından sıkça araştırılıyor. Bu anlamlı günde bu kudretli milletin evlatları birbirine anlamlı ve resimli 15 Temmuz mesajları gönderiyor. Aileye, kurumsal ve iş arkadaşına, duygusal, Türk bayraklı, dualı ve anlamlı 15 Temmuz sözleri sıklıkla aratılıyor. İşte en güzel 15 Temmuz mesajları ve sözleri!

EN GÜZEL RESİMLİ 15 TEMMUZ MESAJLARI

En güzel, yeni, dualı, kısa-uzun, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri şöyle;

15 Temmuzdaki o hain kalkışmayı UNUTMA, UNUTTURMA!

Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.

Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler ölmez Vatan bölünmez

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15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022: Türk bayraklı, dualı kısa – uzun, duygusal, anlamlı ve resimli 15 Temmuz mesajları 2022 ile İnstagram, Facebook, Whatsapp’ta paylaş!
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