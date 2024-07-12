15 Temmuz milletin zaferi resim sergisi Sultanahmet Meydanı’nda açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan bir sergi programı düzenlendi.

Sultanahmet Meydanında törenle yapılan Milletin Zaferi isimli resim sergisi açılışında Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin eserleri sergilendi.

Sergiyi İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Medet Ekşi açtı. Program İstiklal marşının ardından Ayasofya Camii imam hatibi Ferruh Mustuer tarafından okunan Kuran Tilaveti ve şehitlerimiz için dualarla devam etti.