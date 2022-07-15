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Giriş Tarihi: 15.7.2022 14:08 Son Güncelleme: 15.7.2022 14:19

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Resim Sergisi açıldı

Zonguldak’ta Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Resim Sergisi açıldı.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Resim Sergisi açıldı

Zonguldak'ın Gazipaşa Caddesinde bulunan Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki sergiye, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Zonguldak belediye başkan vekili Sinan Toprak, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Akçay, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, TÜGVA yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Protokol tarafından serginin açılış kurdelesinin gezilmesinin ardından 15 Temmuz 2016 yılında ülke genelinde darbe girişiminde yaşananların yer aldığı fotoğraflar gezildi.

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15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Resim Sergisi açıldı
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