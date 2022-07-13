15 Temmuz resmi tatil mi idari tatil mi? 15 Temmuz özel sektör için resmi tatil mi 2022?

15 Temmuz resmi tatil mi sorusu, tatilden dönecek ya da hali hazırda dönmekte olan vatandaşlar tarafından sorulmaktadır. Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatıldı ve bazı günler idari, bazı günler resmi tatili olarak kabul edildi. Bunların arasında 13 – 14 Temmuz idari izin olarak kabul edilirken vatandaşlar 15 Temmuz resmi tatil mi, idari mi sorusunu yönelttiler. İşte cevabı!
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü tatil mi sorusunun cevabı evettir. 2016 askeri darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için genel resmi tatili günü ilan edildi.
2022 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
Yılbaşı: 1 Ocak cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs pazartesi - çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz cumartesi - salı
Demokrasi ve Birlik Günü: 15 Temmuz cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim cumartesi