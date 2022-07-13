15 Temmuz resmi tatil mi idari tatil mi? 15 Temmuz özel sektör için resmi tatil mi 2022?

15 Temmuz resmi tatil mi sorusu, tatilden dönecek ya da hali hazırda dönmekte olan vatandaşlar tarafından sorulmaktadır. Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatıldı ve bazı günler idari, bazı günler resmi tatili olarak kabul edildi. Bunların arasında 13 – 14 Temmuz idari izin olarak kabul edilirken vatandaşlar 15 Temmuz resmi tatil mi, idari mi sorusunu yönelttiler. İşte cevabı!