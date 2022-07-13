Haberler Yaşam Haberleri 15 Temmuz resmi tatil mi idari tatil mi? 15 Temmuz özel sektör için resmi tatil mi 2022?
Giriş Tarihi: 13.7.2022 08:26

15 Temmuz resmi tatil mi idari tatil mi? 15 Temmuz özel sektör için resmi tatil mi 2022?

Kurban Bayramı dün itibariyle bitse de bayram tatili pazar gününe kadar sürecek. Yapılan açıklamalara baktığımızda iki hafta sonu birleştirildi ve Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatıldı. Bunun yanı sıra bazı günler idari izin bazı günlerse resmi tatil olarak kabul edildi. Vatandaşlar da 15 Temmuz resmi tatil mi sorusunu yöneltiyor. Peki, 15 Temmuz idari tatil mi, özel sektör için resmi tatil mi? İşte detaylar!

15 Temmuz resmi tatil mi idari tatil mi? 15 Temmuz özel sektör için resmi tatil mi 2022?

15 Temmuz resmi tatil mi sorusu, tatilden dönecek ya da hali hazırda dönmekte olan vatandaşlar tarafından sorulmaktadır. Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatıldı ve bazı günler idari, bazı günler resmi tatili olarak kabul edildi. Bunların arasında 13 – 14 Temmuz idari izin olarak kabul edilirken vatandaşlar 15 Temmuz resmi tatil mi, idari mi sorusunu yönelttiler. İşte cevabı!

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü tatil mi sorusunun cevabı evettir. 2016 askeri darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için genel resmi tatili günü ilan edildi.

15 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI TATİLİ İLE BİRLEŞTİ Mİ?

Kurban Bayramı 12 Temmuz salı günü bitti. 15 Temmuz sonrası hafta sonu olduğu için 9 gün oldu mu sorusu yöneltilmekte. Bunun cevabı evet. 13 ve 14 Temmuz idari izin sayılarak iki hafta sonu birleştirildi ve kurban bayramı tatili 9 güne uzadı.

2022 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

Yılbaşı: 1 Ocak cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs pazartesi - çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz cumartesi - salı

Demokrasi ve Birlik Günü: 15 Temmuz cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim cumartesi

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15 Temmuz resmi tatil mi idari tatil mi? 15 Temmuz özel sektör için resmi tatil mi 2022?
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