15 Temmuz Şehitler Köprüsü Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Anadolu Yakası'ndan karşıya geçmeden önce, köprüye yakın bir konumda bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Metrobüs Durağı nerede diyenler olabilir. İstanbul'un veya söz konusu semtin yabancısı olanlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Metrobüs Durağına nasıl gidilir sorusunun cevabını öğrenmelidir. Yolculuk yapmak için bu durağı tercih edenler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü metrobüsten geçen hatlar neler diye sorar. Bu durağa nasıl gidilir?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Metrobüs Durağı Nerede?

Üsküdar ilçesine bağlı bir semt olan Beylerbeyi'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Metrobüs Durağı, köprüden önceki son metrobüs durağıdır. Anadolu Yakası'ndan, Avrupa Yakası'na geçiş yapanların sıklıkla kullandığı bir güzergâh üzerinde bulunan bu durağın yakınında, 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Nakkaştepe Millet Bahçesi ve Beylerbeyi 75. Yıl Stadyumu vardır. Etrafındaki farklı bir adrese gidecek olanların da bu durakta inmesi gerekir. Bundan dolayı, birçok yolcu bu durağa nasıl gidileceğini öğrenmek ister. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Metrobüs Durağı'na gitmek için 251, 34A, 34AS, 34G otobüs hatları, Ataköy-Pendik veya Halkalı-Gebze Marmaray hattı ile M5 metro hattı da tercih edilebilir.

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Bu bağlantıda verilen konum, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Metrobüs Durağı'nı göstermektedir. Ek olarak, akıllı telefonlardaki navigasyon uygulamaları aracılığıyla da bu adresi bulmak mümkündür.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Durağı'ndan Geçen Hatlar

Söğütlüçeşme'den itibaren 7. metrobüs durağı olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Durağı, yoğunluk açısından diğerlerine göre daha sakindir. Köprü yakınlarında inecek olan vatandaşlar için son durak olan bu konum oldukça merkezi bir yerdedir. Bu duraktan geçen metrobüslerin hangileri olduğunu bilmeyenler için aşağıda tüm hatlar sıralanmıştır. Bunlar şu şekildedir:

34A Avcılar - Zincirlikuyu

34AS Avcılar - Söğütlüçeşme

34G Beylikdüzü - Söğütlüçeşme

34Z Zincirlikuyu - Söğütlüçeşme

34U Zincirlikuyu - Uzunçayır