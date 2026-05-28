15 Temmuz şehitleri için İdlib’de 253 kurban kesildi

15 Temmuz
Derneği ve Türk Kızılay
iş birliğiyle Suriye
'nin İdlib
bölgesinde "253 Şehidimiz Anısına 253 Kurban" organizasyonu düzenleniyor. Savaş mağduru sivillere destek olmayı ve şehitlerin hatırasını yaşatmayı amaçlayan yardım heyeti, bölgede kurban kesimi ve dağıtımı organizasyonunu gerçekleştirdi. SABAH'a konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "15 Temmuz gazilerimiz Mehmet Emin Ertaş, Ahmet Alkılıç ve şehit babası Turan Satır ile Suriye'ye geldik. Bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. 253 şehidimiz için 253 kurbanın kesimini organize ettik. İhtiyaç sahipleri için poşetler içinde dağıtımı gerçekleştirdik. Burada çok anlamlı ve duygusal anlar yaşadık. Şehit ailelerinin selamlarını getirdik ve gönül köprüleri kurduk"dedi.