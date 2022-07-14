15 Temmuz selası okunacak mı, ne zaman? Diyanet programı ile 15 Temmuz selası saat kaçta okunacak?

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bastırılmasının üzerinden 6 yıl geçti. Yarın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü olması nedeniyle şehitlerimizi anmak ve gazilerimize şükran için törenler düzenlenecek. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak sela okunacak. Bu noktada birlik ve beraberliğin sembolü selaların ne zaman, saat kaçta okunacağı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 15 Temmuz genelgesi araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz selası ne zaman, saat kaçta okunacak? İşte detaylar.