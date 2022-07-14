15 Temmuz selası okunacak mı, ne zaman? Diyanet programı ile 15 Temmuz selası saat kaçta okunacak?

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bastırılmasının üzerinden 6 yıl geçti. Yarın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü olması nedeniyle şehitlerimizi anmak ve gazilerimize şükran için törenler düzenlenecek. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak sela okunacak. Bu noktada birlik ve beraberliğin sembolü selaların ne zaman, saat kaçta okunacağı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 15 Temmuz genelgesi araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz selası ne zaman, saat kaçta okunacak? İşte detaylar.
15 TEMMUZ'DA GENİŞ KAPSAMLI ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Türkiye Aşkına" temasıyla Türkiye genelinde ve yurt dışında geniş kapsamlı anma etkinlikleri düzenlenecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlığın koordinasyonunda düzenlenen etkinliklerde, 15 Temmuz destanının Türk milletinin güçlü iradesi ve kararlılığının yanı sıra vatan ve millet aşkı ile yazıldığı vurgulanacak.
Yurt dışında yapılacak anma etkinliklerinde de 15 Temmuz'da kazanılan demokrasi zaferine, Türkiye demokrasisinin gücüne ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) dünya demokrasileri için oluşturduğu tehlikeye dikkat çekilecek.
Söz konusu anma etkinlikleri ile 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması, milli şuurun güçlendirilmesi, şehitlerin hatırasının yad edilmesi amaçlanıyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PROGRAMLARI
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gaziler ve şehit yakınlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Anıtı'na çiçek bırakacak.
Millet Camii'nde kılınacak cuma namazı ve Hatm-i Şerif programının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Anıtına da çelenk koyacak.
Ankara'daki programının ardından Erdoğan, akşam saatlerinde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü programına katılarak millete seslenecek.
İSTANBUL'DAN NEW YORK'A MİLLİ İRADENİN GÜCÜ GÖSTERİLECEK
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinlikler kapsamında, FETÖ'yü tüm yönleriyle anlatan, milletin direnişini, devletin mücadelesini ve demokrasi zaferini vurgulayan Türkçe ve İngilizce film, video, klip ve belgeseller gösterilecek.
Yurt genelinde açık hava ve dijital mecralarda 15 Temmuz temalı iletişim faaliyetleri gerçekleştirilecek. İstanbul'da Saraçhane, Beşiktaş, Üsküdar ve İstanbul Havalimanı'nda, Ankara'da Ulus Meydanı, Kentpark AVM önü, Kızılay Meydanı, İzmir'de Konak Meydanı'nda LED ekranlarda 15 Temmuz gösterimleri yapılacak.
New York'ta da 15 Temmuz'a dikkati çekmek amacıyla mobil led gösterileri gerçekleştirilecek.
TÜM CAMİLERDE SELA OKUNACAK
Basın İlan Kurumu ise Marmaray Yenikapı İstasyonunda "15 Temmuz ve Manşetler" sergisi düzenleyecek.
İletişim Başkanlığı ve TCDD iş birliği ile giydirilen "Türkiye Aşkına" temalı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, yarın Ankara'dan İstanbul-Söğütlüçeşme Tren Garı'na hareket edecek.
İletişim Başkanlığı tarafından ayrıca İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya, Kayseri, Gaziantep, Sivas, Trabzon, Kahramanmaraş, Erzurum'da 3 gün sürecek fotoğraf sergileri düzenlenecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonu ile 15 Temmuz'da ayrıca tüm camilerde sela okunacak.
Aynı gün, Galata Kulesi, Haydarpaşa Garı, Atatürk Kültür Merkezinde video mapping gösterisi gerçekleştirilecek, TRT1'de Şafak Vakti filmi, TRT Müzik ekranlarında Fahir Atakoğlu ile 15 Temmuz Destanı Konseri yayınlanacak.
SELA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OKUNACAK?
15 Temmuz selasının ne zaman okunacağı henüz netlik kazanmadı.
Geçen yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Türkiye genelinde düzenlenecek programlara ilişkin genelge yayınlanmıştı.
Genelgede, 15 Temmuz 2021 Perşembe gününü 16 Temmuz 2021 Cuma gününe bağlayan gece saat 00:13'te Türkiye genelindeki camilerin hepsinde eş zamanlı olarak salalar okunacağı belirtilmişti.
Buna göre, bu yıl da selanın aynı zaman diliminde okunması bekleniyor. Konuya ilişkin genelge yayınır yayınlanmaz haberimize eklenecektir.