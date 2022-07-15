Haberler Yaşam Haberleri 15 TEMMUZ ŞİİRLERİ bilinmeyen dizelerle yayında! Uzun, kısa ve duygusal, en güzel 15 Temmuz şiirleri 2022 paylaş
Giriş Tarihi: 15.7.2022 01:35 Son Güncelleme: 15.7.2022 01:35

15 TEMMUZ ŞİİRLERİ bilinmeyen dizelerle yayında! Uzun, kısa ve duygusal, en güzel 15 Temmuz şiirleri 2022 paylaş

En güzel 15 Temmuz paylaşımları sosyal medyada yapılmaya başladı. Demokrasi ve Milli Birlik Günü için dört bir taraf Türk bayrakları ile donatılırken bu özel günü anmak isteyenler 15 Temmuz şiirleri için araştırmalara başladı. Resimli 15 Temmuz şiirleri bilinmeyen seçenekleriyle arama geçmişlerindeki yerini alırken Türk marşları da arama konusu oldu. İşte, en güzel 15 Temmuz şiirleri 3 kıtalık, 2 kıtalık, anlam dolu, duygusal seçenekleriyle…

15 TEMMUZ ŞİİRLERİ bilinmeyen dizelerle yayında! Uzun, kısa ve duygusal, en güzel 15 Temmuz şiirleri 2022 paylaş

15 Temmuz şiirleri paylaşmak için hazırlandı. Askeri darbe girişiminin 6. Yıldönümünde şehitler mezarları başında anılırken Türkiye'nin dört bir yanında Türk bayrakları hakim olacak. En güzel 15 Temmuz şiirleri kısa ve duygusal seçenekleri ile araştırılmaya başladı. Bu özel günü sosyal medyadan paylaşmak isteyenler 15 Temmuz 2016 tarihini anıyor. İşte, 2-3 kıtalık 15 Temmuz şiirleri ve sözleri…

15 TEMMUZ'DA MİLLETİN GÜCÜ

15 Temmuz 2016, saat 22 sularında,

Bir avuç satılmış köpek, boğaziçi semalarında,

Elinde benim tüfeğim,binmiş benim tankıma,

Üstüne yürüyor,ateş ediyor benim halkıma.

Derken; TRT binasını bastı darbeci asker,

Darbe bildirisini okuyor, esir spiker,

Tam ülke elden gitti gidiyor,

Başkomutan, halkı meydanlara davet ediyor.

Ey! hak sevdalısı yiğidim, sen istersin de millet durur mu?

Senin davetine icabet etmemek hiç olur mu?

Hele bir de; mevzu, memleket meselesi olunca,

Yüce Türk milletinin gücünün üstünde, güç olur mu?

Tek yürek oldu millet, bozguna uğradı cuntacı,

Zafer selaları ile inledi, ülkemin dört bir yanı,

Metin olun kardeşlerim, yerde kalmaz şehitlerimizin kanı,

İşte böyle, "ÖLÜMÜNE" kimseye vermeyiz biz bu vatanı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER MARŞI

Temmuzun onbeşi şehitler ölmez.

Bu millet liderinin sözünden dönmez.

Türkiyem haini asla affetmez.

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Durmak yok bizlere bugünden gayrı,

Hepimiz Mehmediz biz ayrı ayrı,

Tanklara siper olan bedenler ile,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Sular uyusa da düşman uyumaz,

Bu vatan uğruna göz uyku tutmaz,

Öyle bir destan ki; hiç unutulmaz,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Ya Allah,Bismillah,Allahu Ekber,

Kahraman milletim meydanda bekler,

Kutsal bir görev bu iyi nöbetler,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Osman Ali AYDIN-Yusuf DÜLGER

ÖLÜM BİR HEDİYEDİR

Ölüm bir hediyedir 15 Temmuz'da

Biz ölmeyi seçtik ve de yaşatmayı

Biz öldük vatan yaşasın diye

Kalan zafer güzel vatana hediye

Kim ihaneti aklına bile getirebilir artık

Gördü 7 cihan Türk'ün gücünü

Ne kadar hain varsa hepsini çöpe attık

Kalmadı hiç aldık tüm şehitlerin öcünü.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

Bir çağ idi geldi geçti 15 temmuz

Kazındı hafızalarımıza

Milletimin cesurlukları

Kimi panzerin önüne yattı

Kimi kurşunlara siper etti gövdesini

Başaramadı darbeciler gayesini

Dünya gördü Türk'ün cesaretini

Kabul etmez kimsenin esaretini

Tank da silah da hiç bir şey durduramaz

İnanmış Türk Milletini

Asla korkutamaz

Manavgat / Sarılar

15 TEMMUZ

Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi

Yine bir tarih yazdın dünya bunun şahidi

Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi

Can verdin vatan için yoktu bunun ötesi

O nasıl bir yürek ki, binlerce tanka bedel

Ölüm bile vız geldi, utandı senden ecel

Seninle gurur duydu Boğaziçi Köprüsü

Yeniden dile geldi Çanakkale türküsü

Seninle nöbette bak bu ülkenin tamamı

İşte böyle kutlanır demokrasi bayramı

Şimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağın

Ey şehit oğlu şehit önderisin her çağın

Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne

Bak adını nakşettik gönlümüzün büstüne

Şehitler asla ölmez ölümsüz her biriniz

Bil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz.

Ahmet Selçuk İlkan

15 TEMMUZ'DA MEYDANLARDAYDIK…

Bu vatan, bizimdi namus ve şerefimizdi,

Bu vatan, hepimizin kalbiydi, yüreğiydi...

Yürek dursa ölürdük dağılır ve giderdik,

Bir araya gelemez anında silinirdik...

Rab, bize yardım etti onurlu dik duruşla,

Meydanları doldurduk cumhurbaşkanımızla...

İçimize yerleşmiş mikroplar temizlendi,

Kin ve nefret kalmadı, bir bela giderildi...

Bir tecrübe edindik alçaklardan utandık,

Hain, kalleş ve nanköre inanmamalıydık...

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

DEMOKRASİ BİRLİĞİ

On beş Temmuz Gecesi

Sardı her tarafı bombaların sesi

Paramparça oldu Büyük Millet Meclisi

Vatanı kurtarmak için yaptık demokrasi

Bayrak düşmedi yerlere

Her zaman gönüllerde

Çok şehit verdik o gece

Onlar ölmedi yaşıyor yüreklerde

O gece bozulmadı birlik

Çabalar sonucu düşmanı gönderdik

Biz yenilmez bir ülkeyiz

Bunu da düşmana biz öğrettik

Esma AYDIN

15 TEMMUZ DEMOKRASİ MARŞI

15 Temmuz gecesiydi hava sıcaktı,

Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı.

Gün bugündü, bütün millet ayağa kalktı,

Çoluk çocuk ihtiyar genç sokağa aktı.

Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet,

Ya özgürlük bundan sonra, ya da zillet.

Milyonların ayak sesi titretti yeri,

Elde bayrak, dilde tekbir koştu ileri.

Demokrasi destanında şahitler biziz,

Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz.

Başkomutan emir verdi : "inin meydana"

Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana.

Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına

Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına.

Başkomutan emir verdi : "inin meydana"

Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana.

VATAN YAHUT VATAN

Bir Temmuz ki ateşi yakmış geceyi

Bir ağıt ki şehit anasından

İnletiyor alemi, yırtmış geceyi

Varsın gelsin zalimin tankı

Mazlumun ahı var üstünde

Bir de ezilmez ahlakı

Kalk ey şehit, şehadet vaktin geldi

Yurdunda kalleş dolu,

Ceddin, deden bu günü görseydi,

Alnından öper seni, neslim derdi

Semda nur, duada ezan

Ne düşman kalır ne de şeytan

Sen bir dua et hele

İşte yıkılmayacaktır Vatan o Zaman

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15 TEMMUZ ŞİİRLERİ bilinmeyen dizelerle yayında! Uzun, kısa ve duygusal, en güzel 15 Temmuz şiirleri 2022 paylaş
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