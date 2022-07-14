"15 Temmuz hastaneler açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu?" sorusunun yanıtı için araştırmalar şimdiden başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olarak bilinmektedir. Bu nedenle resmi tatillerde hastanelerin açık olup olmayacağı araştırılan konular arasında yerini alıyor. Peki; 15 Temmuz'da hastaneler açık mı, sağlık ocakları hizmet verecek mi? 15 Temmuz'da hastaneler çalışıyor mu, poliklinikler açık mı? İşte yanıtı!