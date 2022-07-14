Haberler Yaşam Haberleri 15 Temmuz’da hastaneler açık mı, sağlık ocakları hizmet verecek mi? 15 Temmuz’da hastaneler çalışıyor mu, poliklinikler açık mı?
Giriş Tarihi: 14.7.2022 10:23

15 Temmuz’da hastaneler açık mı, sağlık ocakları hizmet verecek mi? 15 Temmuz’da hastaneler çalışıyor mu, poliklinikler açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil tarihleri arasında yerini almaktadır. Her yıl olduğu gibi bu sene de resmi tatillerde bazı kurum ve kuruluşların açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bunlar arasında “15 Temmuz’da hastaneler açık mı, sağlık ocakları hizmet verecek mi? 15 Temmuz’da hastaneler çalışıyor mu, poliklinikler açık mı?” sorularının yanıtları da yer alıyor. Peki, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hastaneler açık mı çalışıyor mu? İşte yanıtı!

15 Temmuz’da hastaneler açık mı, sağlık ocakları hizmet verecek mi? 15 Temmuz’da hastaneler çalışıyor mu, poliklinikler açık mı?

"15 Temmuz hastaneler açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu?" sorusunun yanıtı için araştırmalar şimdiden başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olarak bilinmektedir. Bu nedenle resmi tatillerde hastanelerin açık olup olmayacağı araştırılan konular arasında yerini alıyor. Peki; 15 Temmuz'da hastaneler açık mı, sağlık ocakları hizmet verecek mi? 15 Temmuz'da hastaneler çalışıyor mu, poliklinikler açık mı? İşte yanıtı!

15 TEMMUZ'DA HASTANELER AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatildir.

15 Temmuz'da hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışmayacak. Acil servisler ise 7/24 sürekli olarak açık olacak.

2022 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

  • Yılbaşı: 1 Ocak cumartesi
  • Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan cumartesi
  • Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs pazar
  • Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs pazartesi - çarşamba
  • Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs perşembe
  • Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz cumartesi - salı
  • Demokrasi ve Birlik Günü: 15 Temmuz cuma
  • Zafer Bayramı: 30 Ağustos salı
  • Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim cumartesi
ARKADAŞINA GÖNDER
15 Temmuz’da hastaneler açık mı, sağlık ocakları hizmet verecek mi? 15 Temmuz’da hastaneler çalışıyor mu, poliklinikler açık mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA