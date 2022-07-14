15 Temmuz’da kargolar açık mı, kapalı mı? Yarın 15 Temmuz kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı?

Yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü olması nedeniyle kargo çalışma saatleri araştırılıyor. Kargo bekleyenler ya da gönderecek olan vatandaşlar, 15 Temmuz'da kargo şirketlerinin açık olup olmadığını sorguluyor. Bu kapsamda Yarın 15 Temmuz kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 15 Temmuz kargolar açık mı sorusunun yanıtı.
15 TEMMUZ 2022 CUMA GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatildir.
Kargolar resmi tatillerde hizmet vememektedir. Bu nedenle kargo şirketleri, 15 Temmuz 2022 Cuma Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kapalı olacak ve kargo alım ve dağıtım işlemleri de gerçekleştirilmeyecek.
Kargo bırakmak veya almak isteyen vatandaşlar, 16 Temmuz 2022 Cumartesi günü işlemlerini gerçekleştirebilecek.
2022 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
Yılbaşı: 1 Ocak cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs pazartesi - çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz cumartesi - salı
Demokrasi ve Birlik Günü: 15 Temmuz cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim cumartesi