15 Temmuz’da kargolar açık mı, kapalı mı? Yarın 15 Temmuz kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı?

Yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü olması nedeniyle kargo çalışma saatleri araştırılıyor. Kargo bekleyenler ya da gönderecek olan vatandaşlar, 15 Temmuz'da kargo şirketlerinin açık olup olmadığını sorguluyor. Bu kapsamda Yarın 15 Temmuz kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 15 Temmuz kargolar açık mı sorusunun yanıtı.