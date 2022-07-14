Haberler Yaşam Haberleri 15 Temmuz’da kargolar açık mı, kapalı mı? Yarın 15 Temmuz kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı?
Giriş Tarihi: 14.7.2022 12:26 Son Güncelleme: 14.7.2022 12:31

15 Temmuz’da kargolar açık mı, kapalı mı? Yarın 15 Temmuz kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatiller arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatillerde bazı kurum ve kuruluşların açık olup olmadığı araştırılıyor. Kargo bekleyen ya da gönderecek olan vatandaşlar, ‘’15 Temmuz’da kargolar açık mı, kapalı mı? Yarın 15 Temmuz kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?” sorularına yanıt arıyor. Peki, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? İşte 15 Temmuz MNG, Yurtiçi, Aras, PTT Kargo çalışma saatleri.

15 Temmuz’da kargolar açık mı, kapalı mı? Yarın 15 Temmuz kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı?

Yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü olması nedeniyle kargo çalışma saatleri araştırılıyor. Kargo bekleyenler ya da gönderecek olan vatandaşlar, 15 Temmuz'da kargo şirketlerinin açık olup olmadığını sorguluyor. Bu kapsamda Yarın 15 Temmuz kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 15 Temmuz kargolar açık mı sorusunun yanıtı.

15 TEMMUZ 2022 CUMA GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatildir.

Kargolar resmi tatillerde hizmet vememektedir. Bu nedenle kargo şirketleri, 15 Temmuz 2022 Cuma Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kapalı olacak ve kargo alım ve dağıtım işlemleri de gerçekleştirilmeyecek.

Kargo bırakmak veya almak isteyen vatandaşlar, 16 Temmuz 2022 Cumartesi günü işlemlerini gerçekleştirebilecek.

2022 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

Yılbaşı: 1 Ocak cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs pazartesi - çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz cumartesi - salı

Demokrasi ve Birlik Günü: 15 Temmuz cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim cumartesi

ARKADAŞINA GÖNDER
15 Temmuz’da kargolar açık mı, kapalı mı? Yarın 15 Temmuz kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA