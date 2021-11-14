15 ülkeden 30 akademisyen Trabzon’da buluştu

Merkezi Malezya olan International Scientific Forum (ARID) (Uluslararası Bilimsel Forum), İslam dünyasından 93 akademisyenin yüzyüze ve online olarak katıldığı kongre tamamlandı. 9. kez gerçekleşen forum Trabzon'un Maçka ilçesinde gerçekleşti. 3 gün süren kongre çalışmaları çerçevesinde, uzaktan ve yüzyüze yapılan oturumlarda 93 tebliğ, 13 seminer / konferans, 3 panel, 2 atölye çalışması gerçekleştirildi.

Kongreye, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkoğlu, Bahreyn Haliç Üniversitesi, Hadramevt Üniversitesi rektörü Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Trabzon ve Maçka Müftüleri Osman Aydın ve Mehmet Yenice, yurtdışından ve yurt içinden gelen akademisyenler katıldı. Kongrede Malezya, Endonezya, Fas, Tunus, Cezayir, Libya, Mısır, Bahreyn, Irak, Ürdün ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 15 farklı ülkeden 30 bilim insanı yüzyüze katılırken 63 akamdemisyen de online katıldı. Kongrede sosyal, fen ve sağlık bilimleri alanlarında toplam 93 bildiri sunuldu.

Kongre Düzenleme Heyeti Başkanı Prof. Dr. Yakup Civelek yaptığı açılış konuşmasında, İslam Dünyası Üniversitelerinde görevli 75 bin akademisyenin kayıtlı olan ARİD Uluslararası Bilimsel Formunun, 150 üniversite ile işbirliği yaptığını ve İslam dünyasının en geniş altyapısı akademik platform olduğunu ifade etti.

ARID'ın Trabzon'da gerçekleştirdiği uluslararası kongreyi canlı yayınlarla, binlerce akademisyene ulaştırarak, akademi dünyasında bilgi üretimine katkıda bulunduğuna İşaret eden Prof. Civelek, ARID'ın İslam dünyasındaki akademik kurumlarla Türkiye'de ki akademik kurumlarla işbirliğinin geliştirmenin önemine işaret etti.

"TRABZON ÜNİVERSİTESİ, İSLAM DÜNYASI ÜNİVERSİTELERİYLE İŞBİRLİĞİNİ DAHA DA ARTIRACAK"

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu; üniversite olarak İslam dünyasın üniversiteleriyle daha yakın ve etkin işbirliği yapmak istediklerini, bu gibi toplantıların bu işbirliklerim gerçekleşmesinde önemli rolü olduğuna işaret etti. Bu tür uluslararası etkinliklere destek vereceklerini ifade eden Rektör Aşıkkutlu, Trabzon Üniversitesinin, uluslararasılaşma konusunda önemli mesafe katettiğini, bunu da daha yüksek seviyelere çıkartmak istediklerini belirtti.

"ULUSLARARASI FORM BİZLER İÇİN ÇOK KIYMETLİDİR"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da, "Bu yıl İslam ülkelerinden 75 binden fazla akademisyenin üye olduğu 230'dan fazla üniversite ile iş birliği içinde, bir akademik platform olan Uluslararası Bilimsel Forum'un dokuzuncusunun ülkemizde ve şehrimizde düzenleniyor olması bizleri ziyadesi ile onurlandırmıştır. Dünya tarihinde bir çağ açıp bir çağ kapatan, Yeni Çağ ile artık bilimi dünyanın merkezine alan, dünyaya yön veren bir komutan olan Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, onun evlatlarının büyüyüp idarecilik yaptığı şehrimizde yüzyıllar sonra yine bilim üzerine Uluslararası bir formun yapılması bizler için çok manidar ve kıymetlidir." ifadelerine yer verdi.

Bu forum, farklı disiplinlerde çalışan katılımcıları bir araya getirecek ve akademisyenlerin birbirleriyle fikir alışverişte bulunabilmeleri için mükemmel fırsatlar sağlayacak olduğunu ifade eden Vali Ustaoğlu; "Bilimsel tartışma ve yapıcı etkileşim için oluşan bu uluslararası forum; eğitimciler, araştırmacılar, uygulamacılar için alan çalışmalarında bilgi, fikir ve deneyim açısından büyük önem arz edecektir. Birçok sosyal disiplin ve bilim dallarına yönelik problemleri tespit etmek, bunları dile getirmek, gidermek ve çözüm yolu üretmek, tanışmak ve geleceğe yönelik planlama gerçekleştirmek için Uluslararası Forum çalışmasından hepimizin en iyi şekilde istifade etmesi gerektiğini düşünmekteyim. Bu alanda yapılan çalışmaların özellikle bilimin dinamizmine dikkat çekerek farkındalık geliştirmesi açısından gerek ülke gerekse dünya bilimi açısından çok değerli olacağına da eminim. Bu vesile ile dünyanın birçok uzak noktasından şehrimize gelerek bizleri onurlandıran ve değerli bilgileri ile bizlere yol gösterecek olan sizlere katılımlarınızdan dolayı ülkem şehrim adına teşekkür ederken yapılacak bu önemli çalışmanın da başta dünya ve ülkemiz adına hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaları ardından Bahreyn el-Haliç Üniversitesi Rektörü Mühenned el-Meşhedani Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'na, Yemen Hadramevt Üniversitesi Rektörü Muhammed Said Hambeş Trabzon Rektörü Emin Aşıkkutlu'ya ARID Kurucusu Doç. Dr Seyf Süveydi Maşka Kaymakamı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Civelek tarafından Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın'a hediye takdim edildi.