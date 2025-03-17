15 ülkeden çocuklar iftarda buluştu

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Etiler Camii İmam Hatibi Mehmet Yüksel, çocukların camiye alışması amacıyla başlattıkları geleneksel çocuk iftarının bu yıl 5'incisini gerçekleştirdi. Evlerinde hazırladıkları iftarlıkları camiye getiren misafirler; çocuklar, mahalle sakinleri birlikte yer sofrasında iftar yaptı. Renkli görüntülere sahne olan iftarda aynı sofrada toplanan çocuklar, aynı zamanda doyasıya eğlendi.

HACİVAT–KARAGÖZ

Etiler Camii'nin avlusu ve içi, çocuklar için balonlarla süslendi. İftar öncesinde çocuklar, avluda kurulan etkinlik alanlarında eğlenceli anlar yaşadı. Ebru çalışması yaparak becerilerini sergileyen çocuklar, ramazan eğlencesinin vazgeçilmezi Hacivat-Karagöz gösterisiyle mutluluklarına mutluluk kattı. İftar sonrasında dağıtılan pamuk şekerlerin tadını çıkaran çocuklar eğlenirken diğer tarafta aileler de çay-kahve eşliğinde sohbet etti. Etiler Camii İmam Hatibi Mehmet Yüksel, "Bizden sonra camiyi onlar sahiplenecek. Hazır yemek yerine, herkes evinde sevgi ve dualarla hazırladığı iftarlıklarını getiriyor. 15 ülkeden çocuk bu akşam Etiler Camii'nde, çocuk iftarında aynı sofrada buluştu" ifadelerini kullandı.