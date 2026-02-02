15 yaş altına dijital fren

Çocukları internetin zararlarından korunmak amacıyla yapılacak düzenleme kapsamında, ebeveyn izni olsa dahi 15 yaşından küçük çocukların sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamaması, sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilmeleri planlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri hazırladıkları çalışmalara ilişkin Meclis'te AK Parti Grubu'na gerçekleştirdikleri sunumda en önemli başlık yaş sınırı olarak dikkati çekti. Sosyal ağ sağlayıcılarına erişim yaşının 15 olması, 15 yaşını doldurmamış çocukların ebeveyn izni olsa dahi bu platformlara erişememesinin önemi vurgulandı. Oyunlar için ise bir yaş sınırlaması yapılmaması ancak yaşa göre derecelendirme gerekliliği ifade edildi.